Bagnaia arriva a Jerez con 30 punti da Martin e un problema da risolvere: "Dobbiamo trovare più performance. Abbiamo avuto qualche complicazione nelle prime gare, soprattutto per via di queste vibrazioni che non si sa da dove arrivino e risultano poco prevedibili - le sue parole a Sky -. Una strada la stiamo trovando: questa moto ha un bilanciamento un po’ diverso e stiamo lavorando. Preoccupato? Se fossimo a metà campionato sì: certo 30 punti non sono pochi, purtroppo abbiamo buttato via una gara per un contatto"