A 38 anni Dani Pedrosa correrà nel weekend grazie a una wild card, come già successo nel 2023 proprio a Jerez (6° nella Sprint e 7° la domenica) e a Misano (doppio 4° posto): "Se posso migliorare quei risultati? Spero di sì. Sono qui per provare la moto: vediamo come si comporta - spiega a Sky -. Quest’anno i record vengono abbassati di tanto, bisogna essere all'altezza della nuova velocità che si vede in pista". Poi sulle differenze col passato: "Ora me la godo di più, credo sia un'emozione più bella"