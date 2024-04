Marquez: "Sono tornato a ballare con i migliori"

Marquez, 3° nelle pre-qualifiche, ha commentato il venerdì di Jerez a Sky Sport: "Siamo arrivati subito al limite, ma non sono ancora costante. Il giro secco è buono ma qui un decimo ti può portare dalla 1^ fila alla 3^, la qualifica sarà dura". Poi sui progressi con Ducati: "Mi sento sempre meglio con la moto. Sono felice, come ho detto ai miei amici sto ballando con quelli lì davanti ed erano 4 anni che non ci riuscivo...". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

