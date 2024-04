Il pilota Aprilia, subito alle spalle di Bagnaia nelle pre-qualifiche di Jerez, conferma il suo ottimo stato di forma dopo la 'doppietta' di Austin. "Stiamo andando benissimo - spiega Vinales a Sky - sono davvero soddisfatto. Il segreto del mio cambiamento? È stato graduale, avevo un muro davanti che non riuscivo a superare e ora, grazie al lavoro del team, l'abbiamo buttato giù". Sabato alle 10:50 la sfida per la pole LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, poi alle 15 la Sprint

RISULTATI PRE-QUALIFICHE