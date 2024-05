Il quarto posto nella Sprint di Le Mans consente al romagnolo di issarsi alle spalle del leader Martin nel Mondiale. "Peccato per la qualifica - spiega Bastianini, 10° in griglia - perché sarebbe stata una bella battaglia per la vittoria. La mia permanenza nella Ducati ufficiale? Sto dimostrando di essere costante, ma Jorge è fortissimo e immagino che la scelta per loro sarà difficile". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

