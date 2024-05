Ultimo atto a Le Mans, con il Gran Premio di Francia della MotoGP in corso ora su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Bagarre per il primo posto tra Bagnaia e Martin. Terzo Marquez seguito da Vinales. 5° Bastianini e 6° Di Giannantonio. Cadute per Acosta, Bezzecchi, Mir, Quartararo e Miller, ritirato Oliveira. Incognita pioggia sul circuito Bugatti, anche se al momento la gara è sull'asciutto