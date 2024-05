Super rimonta del catalano, scattato dalla 13^ casella a causa della penalizzazione nelle qualifiche e 2° sul podio di Le Mans dopo una partenza fenomenale. "Mi è venuta d'istinto - ammette il pilota del team Gresini - ho rischiato molto ma è andata bene". Poi sulla corsa per un posto nel team Ducati ufficiale dal 2025: "Per ora il segnale migliore lo sta dando Martin, va molto forte. Io lavoro al massimo per divertirmi in pista". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

HIGHLIGHTS SPRINT RACE