Poker Ducati a Le Mans, con Martin vincitore davanti a Marquez, Bagnaia e Bastianini. Ma nel paddock il tema caldo è la scelta per il futuro compagno di Pecco nel team ufficiale. "Sarà molto dura decidere, stanno tutti facendo cose incredibili e non hanno nulla da dimostrare", ha detto il Dg di Ducati Corse Dall'Igna a Sky. Poi sulle tempistiche: "Non dobbiamo aspettare troppo per questione di correttezza nei confronti dei piloti. Dobbiamo rispettarli per non far perder loro eventuali altre opportunità..."