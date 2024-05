Dopo due secondi posti consecutivi, Marc Marquez vuole trovare un successo che manca da più di 900 giorni. Martin e Bagnaia, rispettivamente primo e secondo in classifica, a Barcellona non hanno mai vinto, nemmeno nelle classi inferiori. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport o in streaming su NOW .

La 92^ per il #93? I tempi sembrano maturi e la storia del Catalunya sembra sorridere a Marc Marquez. Arriviamo in un circuito in cui i primi due del mondiale, Martin e Bagnaia, non hanno mai vinto, ma proprio mai, nemmeno nelle classi inferiori: 20 GP in due, nessuna vittoria, e il solo Martin, 3° l’anno scorso e 2° due anni fa, è salito sul podio in top-class qui. Dietro a loro, nel mondiale, Marc Marquez, che qui ha vinto due volte in top-class: la prima 10 anni fa e la seconda nel 2019. Per lui quindi la possibilità di tornare al successo è concreta dopo i due secondi posti consecutivi a Jerez e a Le Mans: il suo digiuno di vittorie al Catalunya sarà di 935 giorni. Il ruolino di marcia di Marquez non è fatto solo di vittorie: prima dell’infortunio aveva totalizzato 6 podi su 7 GP in top-class qui, mancandolo solo per una caduta mentre era in seconda posizione nel 2015. Vista la cabala Ducati, secondo cui la moto numero 63 ottiene la 63^ vittoria, la 72 la 72^ e via discorrendo, arriverebbe con una gara d’anticipo: la prossima vittoria Ducati sarà la 92^.