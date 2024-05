Nuovo record della pista per David Alonso nel venerdì di Barcellona: il colombiano ha chiuso davanti a tutti entrambe le sessioni con una facilità e una costanza impressionante. Secondo Rueda, terzo il leader del mondiale Holgado. Bene gli italiani: 6° Farioli, 7° Lunetta, 9° Nepa e 10° Carraro. Fuori dai 14 solo Rossi (15°) e Bertelle (20°) MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Alonso a tempo di record. Il colombiano mette un riferimento importante fin dal mattino, stabilendo il nuovo primato della pista: al pomeriggio chiude di nuovo davanti a tutti a soli sei centesimi di distacco da se stesso. L'aspetto più impressionate del "gioiello" di Aspar è la facilità con cui raggiunge subito certi tempi e come riesce poi a ripeterli con una costanza impressionante. Senza bisogno di scie di riferimenti perché in prova gira da solo. Non che gli altri vadano piano, ma il metodo è parecchio diverso.

Terzo il leader del mondiale Holgado A fine giornata dietro di lui spiccano al terzo posto il leader del mondiale Holgado e Veijer, in crescita, un weekend dopo l'altro (primo a Jerez, terzo a Le Mans). I primi tre del mondiale sono già davanti, nelle posizioni che contano. Va forte anche Rueda (secondo tempo per lui) che deve risalire in classifica, dopo l'operazione all'appendicite che gli ha fatto saltare due gare.

Sesto Farioli, sorpresa Lunetta al 7° posto Dopo Ortola, quinto a fine giornata, arrivano gli italiani: Filippo Farioli, sesto, davanti alla sorpresa Lunetta che sfrutta la conoscenza del circuito dove ha corso nel mondiale Junior GP nel 2022 e nel 2023 (campionato chiuso al secondo posto). Al nono posto Stefano Nepa, davanti a Nicola Carraro, finito lungo nel secondo turno. Fuori dai 14 restano per ora Riccardo Rossi (15° per un solo millesimo) che aveva cominciato bene la giornata, e Matteo Bertelle, piuttosto attardato. Fuori dalla top 14 anche Piqueras, per problemi di elettronica, pilota molto atteso sul circuito di casa.