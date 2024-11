Il team manager della Ducati: "È stato un anno incredibile per la Ducati. Arriviamo a mezzanotte soffrendo ma poi testa al prossimo anno. Stiamo già lavorando alle moto per il test di martedì. C’è dispiacere per Bagnaia perché ha dimostrato di essere un campione e di meritare il numero 1 che ha avuto in questi due anni sulla carena, però bisogna dare il merito a Martin di essere stato sempre costante e di aver portato a casa una valanga di podi"



MARTIN CAMPIONE MOTOGP 2024: LO SPECIALE