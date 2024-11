Borsoi: "Bagnaia e Martin come Federer e Nadal"

Il team manager Pramac è intervenuto su Sky dopo la vittoria del mondiale di Martin: "Fine di stagione bello, intenso, ma non facile... ho pianto fino ad ora. Nessun dubbio su Jorge, sapevo sarebbe riuscito a restare concentrato tutto il weekend, avevo paura di cosa sarebbe potuto succedere in gara. Il team quest'anno non ha mai sbagliato la scelta, ce lo meritiamo. La lotta tra Jorge e Pecco è simile a quella tra Federer e Nadal, due grandi amici e incredibili talenti"

MARTIN CAMPIONE MOTOGP 2024: LO SPECIALE