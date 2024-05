Al Mugello è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16: Martin, Bagnaia e Marc Marquez parleranno nella prima parte, nella seconda spazio a Bastianini, Di Giannantonio e Raul Fernandez. Domani si scende in pista alle 10.45 per le Libere 1, poi alle 15 le pre-qualifiche. Sabato Sprint alle 15, domenica gara alle 14

GP ITALIA: LA GUIDA TV SU SKY