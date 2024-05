Terzo tempo nelle pre-qualifiche del Mugello per Pedro Acosta: "Giornata strana perché sono caduto due volte - ha dichiarato a Sky Sport -, ma è tutta esperienza. Venerdì positivo, vediamo come poter migliorare sabato. Marquez ha detto che dominerò in MotoGP per i prossimi 10 anni? Bello, perché no... suona bene come cosa. Però non possiamo parlarne se ancora non ho vinto nessuna gara, abbiamo bisogno di ulteriore esperienza e tempo"

