Le parole di Jorge Martin fanno seguito alle dichiarazioni di Marc Marquez che sull'ipotesi Pramac ha detto che questo team "non è un'opzione" per il suo 2025. Jorge, che è in lizza per una Ducati ufficiale, ha poi aggiunto: "Questo weekend sono concentrato su quello che posso controllare, ovvero la gara, anche se non è facile con tutti questi rumors".

GP ITALIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE PRE-QUALIFICHE