Joe Roberts conquista la pole nel Gp d'Italia. Lo statunitense scatterà dalla prima fila accanto a Sergio Garcia e Alonso Lopez. Super Mattia Pasini al Mugello: la wild card del team Ciatti Boscoscuro ha chiuso con il 7° tempo ed è il migliore degli italiani. Assente a sorpresa Fermin Aldeguer, che non ha preso parte alle qualifiche per un improvviso dolore al collo: non è ancora chiaro se sarà in condizione per schierarsi al via della gara di domenica

Il colpo di scena arriva a motori spenti, quando sul video compare la scritta: “Aldeguer portato in ospedale per accertamenti”. Il pilota di Boscoscuro ha patito un improvviso dolore al collo, di origine apparentemente non traumatica. Ha quindi rinunciato alla qualifica, gettando un’ombra gelida nel suo box, dopo aver segnato il secondo miglior tempo sabato mattina. Non si sa, al momento, se sarà in condizione di schierarsi al via della gara domenica. La pole position se l’è così presa Joe Roberts, con tanto di record, terzo pilota in grado di scendere oggi sotto il muro dell'1'49.

Super prestazione di Pasini: scatterà 7° Gli altri due sono Sergio Garcia, secondo in Q2 a 78 millesimi, e Alonso Lopez che aveva ritoccato il record precedente già in mattinata. Lo spagnolo, compagno di squadra di Aldgeuer, chiude la prima fila con buone possibilità di lottare per il podio domenica. Gonzalez che s’è visto scalzare dalla terza casella all’ultimo, scatterà col quarto tempo, insieme a Darryn Binder e Marcos Ramirez. Il primo degli italiani, Mattia Pasini, apre la terza fila col settimo tempo, un’ottima prestazione (dopo due sole gare) sul circuito di casa e con un team auto finanziato. A 38 anni (con 246 gare alle spalle) è qualcosa di cui andare davvero fieri.

Decimo Vietti, 16° Arbolino Anche perché alle sue spalle ci sono nomi di talenti ben più giovani e allenati. Come Chantra (ieri il più veloce), Canet e Celestino Vietti, secondo degli italiani meglio classificati (decimo tempo per lui). Tony Arbolino che ha cercato di sfruttare anche la scia di Garcia, ha chiuso col sedicesimo tempo. In chiave classifica, il duello da osservare è ovviamente quello tra il leader del mondiale, Garcia, e Roberts, con la speranza di trovare in gara anche Fermin Aldeguer che in campionato insegue dalla quarta posizione.