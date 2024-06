Se l’avesse fatto apposta sarebbe quasi umiliante. David Alonso ha atteso l’ultimissimo giro per firmare col suo nome la prima casella dello schieramento, dopo aver trainato (suo malgrado…) Ivan Ortola per tutto il turno. Ortola s’è letteralmente incollato alla Ktm del colombiano, gli ha preso la scia, sfruttandone la velocità, superandolo quindi nella classifica dei tempi. Pareva quasi rassegnato, o poco interessato alla pole, Alonso, fino a quando non ha cambiato passo dopo il cambio gomma. Ortola non ce l’ha fatta a tenere quel ritmo, lo spagnolo s’è lentamente staccato mentre David volava via, molto deciso all’ingresso della Bucine, quasi incollato all’interno della curva che lancia sul rettilineo dove il cronometro ha fissato una pole stupenda (due decimi e mezzo rifilati a Ivan che comunque s’è assicurato la seconda posizione), per la cronaca "scontento di non aver fatto meglio…". Sorridente come sempre Alonso: "Abbiamo una buona base per la gara", il che mette tutti in guardia, per l’ennesima volta.

Il risultato degli italiani: Lunetta il migliore, partirà 6°

A chiudere la prima fila è arrivato Antonio Rueda, ad aprire la seconda il sempre veloce Veijer, caduto poi all’ultimo. Holgado inizia ad accusare la pressione del colombiano e s’è accontentato del quinto posto, davanti a un convincente Lunetta (una prima conferma dopo Barcellona). Decimo Rossi, dodicesimo Stefano Nepa che era salito a sua volta sul trenino di Alonso, salvo scenderne in seguito. Filippo Farioli entrato per un soffio in Q2, superando la Q1, non è andato oltre il sedicesimo posto. Nicola Carraro e Matteo Bertelle sono finiti ancora più indietro, rispettivamente ventunesimo e ventiduesimo.