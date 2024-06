Pecco, vincitore della Sprint, con Marc e Pedro, rispettivamente secondo e terzo, salgono insieme in macchina subito dopo la gara che ha chiuso il sabato della MotoGP al Mugello. Un VIDEO molto curioso in cui commentano, analizzano la prova e si scambiano pareri: la partenza, il caldo, i giri veloci... Domenica la gara LIVE su su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MUGELLO, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT