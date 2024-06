Tulovic, contusioni e commozione cerebrale ma nessuna lesione: resta in osservazione

Il 23enne tedesco è stato disarcionato dalla sua moto in uscita dalla Bucine, urtando pesantemente contro l’asfalto e ricevendo immediatamente soccorso dai commissari. Gara 1 interrotta, pilota trasportato in ospedale con l'elicottero. La nota della MotoE: "Contusioni a collo e polmoni, uno pneumotorace bilaterale. Ha subito una commozione cerebrale, ma non ci sono lesioni". Resta in osservazione a Firenze

Tanta paura e finalmente le notizie ufficiali e rassicuranti. Dorna ha pubblicato il primo bollettino ufficiale sulle condizioni di Lukas Tulovic, caduto violentemente nel primo giro di Gara 1 della MotoE al Mugello. Il 23enne tedesco, quest’anno in corsa con i colori Intact GP, è stato disarcionato dalla sua moto in uscita dalla Bucine, urtando pesantemente contro l’asfalto e ricevendo immediatamente soccorso dai commissari. Nel mentre la Direzione Gara ha interrotto e posticipato alle 18:40 la prima e-Race del GP d’Italia, con Tulovic prima dichiarato ufficialmente cosciente e poi trasportato via elicottero presso l’Ospedale Careggi di Firenze , nel quale è stato sottoposto a controlli più approfonditi.

Passerà la notte in osservazione

La diagnosi ha evidenziato delle contusioni a collo e polmoni, a cui si è aggiunto uno pneumotorace bilaterale. Ha subito una commozione cerebrale, ma gli scan craniali non hanno riportato danni, così come le analisi addominali. Pertanto, Tulovic è fuori pericolo e passerà la notte in osservazione. La bandiera rossa e le successive modifiche al programma hanno così riportato la MotoE in pista alle 16:00 per Gara 2, vinta da Kevin Zannoni davanti a Mattia Casadei ed Eric Granado, mentre la prima corsa recuperata nel tardo pomeriggio.