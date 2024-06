Incidente durante la gara della Moto3 al Mugello: Zurutuza, caduto dalla KTM del team Ajo in curva 9, è stato investito da Farioli. Il pilota sta bene, non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato al centro medico per gli accertamenti

MOTO3, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA - GP ITALIA, LA GARA DELLA MOTOGP LIVE