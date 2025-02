Jonathan Rea non sarà presente per la prima stagionale in SBK a causa di fratture multiple al piede sinistro a seguito di un incidente avvenuto nel Day-1 di test a Phillip Island

Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team) non ci sarà al round di apertura del Campionato Mondiale FIM Superbike 2025 dopo un incidente il primo giorno di test a Phillip Island. Rea è caduto all'uscita della curva 2 nelle fasi conclusive della prima sessione di prove. È stato portato al centro medico del circuito, prima di essere trasferito a Cowes per ulteriori valutazioni dove è stato confermato che aveva riportato fratture multiple al piede sinistro. Di conseguenza, non prenderà più parte ai test e al primo weekend di gara.