L'ad di Ducati non trattiene le lacrime dopo la vittoria di Bagnaia e il secondo posto di Bastianini al Mugello: "La livrea azzurra è speciale, vederli andare così sul podio è una grande emozione. Troppo bello! Bravi ragazzi, bravi tutti". Il Motomondiale torna il 30 giugno in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

