Quarto round della stagione 2024 in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Riparte la sfida tra Bautista e Razgatlioglu con Bulega, Locatelli e Iannone pronti ad inserirsi. Rientra dopo il grave infortunio Danilo Petrucci è Michele Pirro sarà la wild card Ducati. In pista anche la Supersport e la 300. Al debutto la serie femminile WorldWCR. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Gara 1 e 2 Superbike sabato e domenica alle 14. Superpole race domenica alle 11

La Superbike sbarca a Misano per il quarto round del mondiale 2024 a cui farà seguito il secondo appuntamento italiano con la tappa di Cremona in settembre. La sfida per il titolo è bellissima e vive sul duello sportivo tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu che, tra l’altro, al Marco Simoncelli hanno vinto le ultime sette gare corse qui, cinque il bi-campione del mondo ducatista e due il neo-acquisto BMW.

Dopo tre round (dei dodici in programma) sono sei i punti che separano lo spagnolo, attuale leader del Campionato e il suo più diretto inseguitore. Un gap così ridotto in classifica non si vedeva dal 2020, quando Redding e la Ducati erano distanti solo quattro punti dalla coppia Rea-Kawasaki con il nordirlandese sei volte campione del mondo che proprio a Misano nel 2009 aveva conquistato il suo primo successo nel WSBK (a cui ne sarebbero seguiti altri 118…).

La lotta per il titolo 2024, al momento, sembra una questione tra Bautista e Razgatlioglu. Il pilota Ducati, reduce da una partenza stagionale difficile, pare essere ritornato sui suoi standard (altissimi) e non potrebbe fare diversamente vista l’aggressività del rivale in grado di far correre la BMW S1000RR come nessun altro mai. Dopo soli tre round, infatti, la casa tedesca ha già la possibilità di eguagliare le sue migliori annate, la 2012 e 2013 con sei vittorie (oggi sono già tre).



La stagione 2024 non vive però della sola battaglia sportiva tra Bautista e Razgatlioglu, sono infatti ad oggi ben cinque i vincitori diversi dopo nove gare e le premesse per un round dell’Emilia Romagna altamente spettacolare ci sono tutte.

A Misano sarà Grand’Italia tra conferme e ritorni

Il mondiale 2024 si sta rivelando una grande stagione per i piloti italiani con dieci podi raccolti dai nostri (oltre un terzo) e ben quattro azzurri nella top-10 generale dopo tre round. Il rookie Bulega, al primo anno di Superbike da campione del mondo Supersport, è già un top rider. Terzo nel mondiale con una vittoria in Australia e quattro podi complessivi, il pilota Ducati factory Aruba.it ha 109 punti in classifica a soli otto da Razgatlioglu e 14 dal compagno di squadra Alvaro Bautista.

Andrea Locatelli è quinto in classifica, miglior Yamaha al momento nel mondiale, grazie a due secondi posti e con una possibile vittoria in Australia sfuggita nelle fasi conclusive della gara. L’inseguimento al primo successo nel WSBK prosegue e i tempi sembrano ormai maturi per un successo liberatorio. A 64 punti, assieme al consistente pilota bergamasco, troviamo un altro debuttante in Superbike dopo Bulega. E’ Andrea Iannone fin dal round n.1 stabilmente nelle posizioni che contano in un campionato nuovo per lui a livello di moto, la Ducati Panigale V4 del team indipendente GoEleven, e di gomme (Pirelli). Nelle nove gare corse fino a Misano, sono già due i podi raggiunti dal pilota di Vasto, un secondo ed un terzo posto che contano molto e che ne hanno rilanciato la carriera dopo quattro anni di stop dalle corse.

Scorrendo la top10 arriviamo alla nona posizione occupata da Danilo Petrucci, che ha saltato completamente il terzo round in Olanda a causa di un pauroso incidente in allenamento con la moto da cross. Dopo lo stop di Assen il pilota del Barni racing torna in pista seppure non ancora al 100%, ma avendo “rodato” il suo fisico nei recenti test a Misano che hanno anticipato il round di questo fine settimana. Più indietro in classifica troviamo poi Bassani al debutto con la Kawasaki ufficiale KRT e Rinaldi anche lui con un nuovo team, il Motocorsa Ducati, che lo ha scelto proprio per sostituire il veneto passato alla casa giapponese. I due sono rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo con 22 e 21 punti.



A Misano arricchirà la pattuglia italiana anche una wild card di assoluto rilievo, il collaudatore Ducati Michele Pirro sarà infatti della partita e sarà bello vederlo in pista al Marco Simoncelli, un po' una seconda casa per lui.