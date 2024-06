Superbike, prolungato fino 2029 accordo con Misano

E' stato prolungato l'accordo tra World Superbike e Misano World Circuit per avere il Round dell'Emilia Romagna in calendario fino al 2029. Intanto oggi appuntamento alle 14 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per gara 2 sul circuito romagnolo

World Superbike e Misano World Circuit annunciano il prolungamento della partnership per garantire che il Round dell'Emilia-Romagna nella Motor Valley fino al 2029. Il Round dell'Emilia-Romagna continuerà quindi a essere presente in calendario per altri cinque anni, grazie al nuovo accordo firmato con Santa Monica SpA che consolida il prestigioso ruolo di Misano, dove si corre dal 1991, nella storia della Superbike. Il Round dell'Emilia-Romagna non è solo un appuntamento fra i più importanti nel calendario della Superbike, ma è anche un evento significativo per l’industria turistica. La stima dell’indotto economico che ricade sul territorio, sulla base dell’indagine condotta da Trademark Italia qualche anno fa, è aggiornabile oggi a oltre 30 milioni di euro. L’accordo consolida Misano come tappa fondamentale del mondiale Superbike, offrendo ai tifosi e ai team un'esperienza di gara eccezionale nel cuore della Motor Valley italiana.