Nel 2025 Bastianini passerà dal rosso Ducati all'arancione Ktm: il pilota ha commentato a Sky Sport la sua decisione. "Credo che sia la scelta migliore per il prosieguo della mia carriera e sono contento perché immagino che sarà un bel futuro. Però bisogna pensare anche al presente. Prima del Mugello non mi sarei aspettato Marquez in Ducati ufficiale, poi dopo le sue dichiarazioni sono cambiate le cose. È stato bravo e furbo a rilasciare quell'intervista"

RIVOLUZIONE MERCATO: PARLANO BAGNAIA, MARQUEZ E MARTIN