Nuova avventura per Bezzecchi che dal 2025 farà coppia con Martin in Aprilia: "Sono molto contento di andare in un team factory - ha commentato su Sky Sport. Ci sono ancora tante gare e bisogna rimanere concentrati per far bene con la mia squadra fino a fine stagione. Ho scelto Aprilia perché da pilota la mia ambizione era quella di arrivare in un team ufficiale: ho avuto la possibilità di farlo e ho preso la palla al balzo. Assen? Mi piace molto, spero di fare bene"

GP D'OLANDA, LA CONFERENZA PILOTI LIVE