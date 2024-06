Martin: "Ducati? Non sempre va come ti aspetti"

Sarà l'Aprilia il nuovo team di Martin nel 2025: "Non penso che per Ducati sia stata una scelta facile, io ho dimostrato quello che posso fare - ha commentato su Sky Sport. Non sempre le cose vanno come ti aspetti, a volte cambiano all'ultimo momento. Ho fatto la scelta migliore per il mio futuro e ho trovato una bella opportunità con Aprilia, sarò molto felice e performante nel prossimo progetto. Ma voglio concentrarmi su questa stagione: darò tutto per vincere il mondiale"

