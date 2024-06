Brutta caduta per Joe Roberts nel venerdì di Assen. Il pilota statunitense ha riportato la frattura della clavicola nel finale delle pre-qualifiche di Moto2 ed è stato dichiarato unfit per il prosieguo del weekend olandese. Il pilota dell'OnlyFans American Racing Team, secondo nella classifica mondiale, sarà dunque costretto a saltare la gara di domenica, in attesa di capire se riuscirà a recuperare per il Sachsenring

