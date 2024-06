Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda, Marco Bezzecchi è caduto ad altissima velocità in curva 7. Il pilota italiano ha perso aderenza ed è finito nella ghiaia. Qualche minuto più tardi anche Raul Fernandez si è steso nella stessa curva: fortunatamente entrambi i piloti non hanno riportato conseguenze fisiche, ma diversa ghiaia è finita in pista costringendo alla bandiera rossa

