In corso il GP d'Olanda della MotoGP, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ottima partenza di Bagnaia che mantiene la testa della gara dopo esser scattato dalla pole, subito all'inseguimento Martin in 2° posizione. Terzo Di Giannantonio, 4° Marc Marquez, poi Vinales e Acosta. Ritirati Rins, Bezzecchi e Mir. Forfait di Espargaro e Savadori, infortunati dopo le cadute di ieri. In Moto3 vittoria di Ortolà, in Moto2 successo di Ai Ogura