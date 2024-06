Il leader del Mondiale è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare nella gara lunga di domenica per aver rallentato e disturbato Raul Fernandez in un giro lanciato nel corso delle qualifiche. Lo spagnolo, che aveva chiuso con il 2° tempo alle spalle di Bagnaia, scatterà così dalla seconda fila in quinta posizione

LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA