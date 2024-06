Il romagnolo ai piedi del podio nella Sprint di Assen, protagonista di una super rimonta e di un bellissimo sorpasso su Binder, che era riuscito a tenerlo dietro per un giro intero. "Lui è il mio incubo dai tempi della Moto3 - scherza Bastianini, scattato 11° in griglia - perché Brad 'chiude' sempre, gli piace la vita al limite...". Domenica la gara lunga alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP: BAGNAIA VINCE LA SPRINT