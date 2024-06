L'ha buttata via, per la seconda volta, come a Barcellona . Era in testa con margine, Fermin Aldeguer , poi ha messo due volte le ruote fuori dal tracciato, rimediando un long lap di penalità. Con un vantaggio simile poteva gestire, ha preferito tenere il ritmo alto dei primi giri, rischiando. “Fermin deve sempre guidare al limite, per ovviare al maggior peso che lo penalizza (lo spagnolo è alto un metro e ottanta, ndr)", la spiegazione del suo manager Luca Boscoscuro , ovviamente dispiaciuto per il risultato finale anche se sul podio salgono tre moto equipaggiate con i suoi telai. Davanti si sono così ritrovati Ogura e Garcia , compagni di squadra. A cinque giri dalla fine li ha ripresi Aldeguer, dopo aver scontato la penalità. I cinque giri più belli della Moto2 da un bel po’ a questa parte . Intensi e sospesi, fino a quando Garcia ha ceduto e Fermin s'è messo in scia al giapponese, illudendo di poterlo fregare all’ultimo giro. Cosa che invece non è successa. Ogura si è tenuto un paio di metri di vantaggio, senza cedere un centimetro, fino al traguardo.

Arbolino in ripresa, Garcia sempre leader

La partenza aveva illuso anche i tifosi italiani con Arbolino subito all’attacco, secondo dopo un giro, improvvisamente in lotta per un podio che non vedeva dall’Australia del 2023. Poi il milanese s’è visto infilato in due curve da chi l’inseguiva e ha chiuso sesto, comunque il miglior risultato di stagione. "All’inizio mi son chiesto 'cosa ci faccio qua...?' - ha raccontato Tony -. Ho avuto un buon feeling da venerdì, ma poi in gara non riuscivo più a frenare per il dolore all’avambraccio destro". Ad ogni modo ha fatto meglio di Lopez che scattava una fila davanti a lui e ha chiuso ottavo. In testa al mondiale resta Garcia, finito al terzo posto, mentre Roberts, operato venerdì alla clavicola rotta in prova, ha perso il secondo posto a favore di Ogura. Il californiano proverà a presentarsi in pista in Germania, per limitare i danni in classifica, se otterrà il permesso di correre.