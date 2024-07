Nei primi minuti delle pre-qualifiche del Sachsenring Marc Marquez si è reso protagonista di un brutto highside. Il pilota spagnolo è stato lanciato in aria dalla sua Ducati Gresini in curva 11. È rientrato in pista, ma dopo qualche giro è tornato al box dolorante e si è diretto verso il centro medico per ulteriori esami. Il dottor Charte: "Ha dolore alla zona costale, ma niente fratture". Marc è stato dichiarato 'fit', da capire se riuscirà a tornare in sella sabato

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARQUEZ