Gran finale al Sachsenring, con la MotoGP che alle 14 scenderà in pista per la gara lunga (da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Martin, vincitore della Sprint, scatterà dalla pole davanti alle Aprilia Trackhouse di Oliveira e Fernandez. Pecco Bagnaia, alla 200^ gara in carriera, aprirà la seconda fila affiancato da Alex Marquez e Morbidelli. Bastianini in terza fila, Marc Marquez chiamato alla rimonta dalla 13^ posizione

LA GRIGLIA DI PARTENZA