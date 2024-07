Il ritorno di Chantra. Il tailandese ha chiuso davanti a tutti, con tanto di record della pista, il venerdì del Sachsenring. Sparito dalle prime posizioni da inizio stagione, il pilota del team Idemitsu ha riportato, almeno lui, il marchio Honda in testa a un turno. Chi s’aspettava il confronto tra i protagonisti del mondiale, è rimasto per ora deluso. Settimo il leader del mondiale Garcia, davanti al secondo in campionato, Ogura: una piccola consolazione per Joe Roberts, in pista a distanza di sei giorni dall’incidente in Olanda che l’ha lasciato con una clavicola fratturata (e subito operata). Il californiano, stringendo i denti, ha rimediato poco più di un secondo da Chantra, poca cosa, considerando il suo stato di forma. Ma sabato mattina dovrà affrontare la Q1 per provare a risalire dalla 17^ posizione con cui ha chiuso la sessione cronometrata. Alle spalle del tailandese s’è rivisto Dixon, altro pilota fin qui in ombra, e quindi Aldeguer che arriva dal secondo posto di Assen. Avanti di questo passo lo spagnolo di Boscoscuro, potrebbe scavalcare in classifica il compagno di squadra Lopez (avanti per quattro punti), solo 14^.