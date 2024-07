Bastianini: "Non ne avevo per attaccare Bagnaia"

Quarto posto per Bastianini nella Sprint del Sachsenring: "All'inizio mi sentivo molto bene, poi dopo 3-4 giri ho faticato molto", ha commentato a Sky Sport il ducatista. Poi sul finale e la lotta per il podio: "Ho pensato di attaccare Bagnaia, ma quando gli sono arrivato in scia non ne avevo più, tutte le volte che mi avvicinavo dovevo prendere distanza. Mi dispiace perché ancora una volta arrivo 4° nella Sprint". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

