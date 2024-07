Nel corso delle qualifiche del GP di Germania, Marc Marquez non è riuscito ad accedere al Q2: lo spagnolo, nell'ultimo tentativo lanciato, è stato ostacolato da Stefan Bradl ed è stato costretto a rallentare, chiudendo con il 13° tempo. A fine sessione il tedesco, che è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia (valide solo per la gara lunga, non per la Sprint) ha affiancato il pilota Gresini per scusarsi. Nei VIDEO entrambi gli episodi

