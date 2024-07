Razgatlioglu imprendibile: sbriciola il record della pista nella Superpole e spadroneggia in Gara 1. Lowes 2° davanti a un Bautista in rimonta, poi Bulega. Locatelli (6°) batte Petrucci in una lotta italiana HIGHLIGHTS - RAZGATLIOGLU FA LO STOPPIE

Non è la prima volta che Toprak Razgatlioglu affronta un weekend coi chiari favori del pronostico, ma la superiorità che sta mostrando a Donington ha pochi precedenti. Dopo le indicazioni delle prove di venerdì, in Superpole il turco è arrivato con un chiaro obiettivo: battere il record della pista. E ce l’ha fatta, sbriciolandolo di un secondo netto grazie al 1'24''629 che gli è valso la pole position.

La corsa, poi, è stata per sua stessa ammissione “noiosa per il pubblico”, vinta con oltre undici secondi di margine sulla concorrenza (e col record sul giro anche in gara). Gara 1 è una delle più grandi dimostrazioni di forza mai date da Toprak da quando è in Superbike e lascia la sensazione che il potenziale del pacchetto BMW M 1000 RR sia proprio questo, permettendogli ovunque di fare quello che vuole.

Nella gara degli “umani”, invece, spicca il secondo posto di Alex Lowes sul tracciato di casa, complice una rimonta di grande qualità dal nono posto in griglia. Lo stesso discorso vale per Alvaro Bautista, da tredicesimo a terzo con tanto di sorpasso “teso” sul compagno di squadra Nicolò Bulega. Nessuna manovra scorretta, semplicemente un ingresso deciso nella sezione della variante Fogarty che ha costretto l’italiano a un taglio di chicane. I due alfieri di Ducati Aruba sono ora appaiati in classifica generale, staccati di trentatré punti da Razgatlioglu.

Per la prima volta da quando è in Yamaha, Jonathan Rea ha portato a termine una gara di buon livello e può sorridere del quinto posto, mentre il suo collega Andrea Locatelli lo ha seguito resistendo al tentativo di attacco di Danilo Petrucci, ancora molto dolorante alla spalla destra. Dominique Aegerter, Michael Van Der Mark e Remy Gardner chiudono la top ten, con Andrea Iannone undicesimo davanti ad Axel Bassani. Un punto anche per Michael Ruben Rinaldi, quindicesimo. Da segnalare il ritiro di Scott Redding mentre era in lotta per il podio.

La classifica di Superbike dopo Gara 1 a Donington