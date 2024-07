Huertas è imprendibile in Gara 1 di Supersport a Donington. Montella soffre più del dovuto e cede il secondo posto a Manzi; Navarro impressiona. Carrasco batte Neila e Sanchez nel WorldWCR HIGHLIGHTS DELLA SUPERBIKE

Oltre al dominio di Toprak Razgatlioglu in Superbike, Donington Park è teatro di un’altra prova di forza: quella di Adrian Huertas, vincitore incontrastato di Gara 1 nella classe Supersport. Scattato dalla pole position, il pilota di Aruba Ducati si è scambiato la posizione con l’atteso rivale Yari Montella nei primi chilometri, poi si è involato in solitudine verso un successo perentorio con tanto di record della pista in gara. Lo spagnolo prosegue dunque nel solco scavato a Misano, ponendosi nel ruolo di prima forza del mondiale.

Al contrario, la gara di Montella ha deluso le aspettative e l’impressione è che ci sia stata qualche difficoltà tecnica, soprattutto sul posteriore. La Ducati del team Barni Spark non si è nemmeno avvicinata ai bei tempi siglati nelle prove e alla distanza ha pagato dazio nei confronti del bravo Stefano Manzi, secondo al traguardo davanti al connazionale. Buona gara per Jorge Navarro, proprietario di un ritmo sostenuto e finito appena giù dal podio dopo una partenza non esaltante.

Quinta posizione per Valentin Debise, mentre Bahattin Sofuoglu ha difeso la sesta piazza dall’attacco di Tom Booth-Amos. Oliver Bayliss la spunta per l’ottavo posto su Niki Tuuli (penalizzato di una posizione per track limits) e Lucas Mahias. Punti per Simone Corsi (13°) e Lorenzo Baldassarri (14°); Federico Caricasulo ha subito una sanzione per aver causato la caduta di Marcel Schroetter all’ultima curva, scalando

Nella Gara 1 del mondiale femminile WorldWCR, Ana Carrasco ha messo a frutto il lavoro del weekend cogliendo il suo primo successo. La pilota di Evan Bros ha preceduto una frizzante Beatriz Neila e Sara Sanchez, che porta a casa il terzo podio in tre gare. A farne le spese in una bella gara di gruppo è stata la leader di campionato Maria Herrera, quarta e con un margine in classifica ora ridotto a due punti su Carrasco. Roberta Ponziani ha chiuso quinta dopo una gara convincente, perdendo terreno dal gruppo di testa solo all’ultimo giro.

