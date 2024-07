Honda vince la 8 ore di Suzuka con Zarco

Va alla Honda la 8 ore di Suzuka, l'evento di punta del Mondiale endurance e, in definitiva, la corsa endurance più importante in circolazione, la "gara delle gare". Johan Zarco, che non poco sta faticando nel Motomondiale in corso, si prende la vittoria trionfando su Honda (insieme a Takumi Takahashi, ora recordman con 6 successi alla 8 ore), nonostante una penalità di 40 secondi per un pit stop irregolare. Nel caldo torrido giapponese, la Honda ha controllato gran parte della gara, mettendo a repentaglio la vittoria solo a causa della penalità e tagliando il traguardo della trentesima vittoria di sempre nell'albo d'oro della storica corsa. Prima di Zarco già Pol Espargaró (nel 2015 e 2016) e Valentino Rossi (2001) avevano vinto a Suzuka da piloti MotoGP. Alle spalle della Honda la Yamaha con Niccolò Canepa (primo italiano sul podio dai tempi di Valentino Rossi), terza la Suzuki. Giù dal podio la Ducati.