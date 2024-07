A Misano è il giorno della Race of Champions, la spettacolare corsa che vedrà protagonisti i piloti Ducati di MotoGP e Superbike: l'evento clou del World Ducati Week sarà LIVE alle 17.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW , oltreché su skysport.it (la diretta inizierà alle 17.15 per seguire il pre-gara)

Pecco Bagnaia che sfida in pista l'attuale compagno di squadra (Enea Bastianini) o quello futuro (Marc Marquez) è un qualcosa a cui siamo abituati. Ma se il campione del mondo in carica della MotoGP sfidasse il suo omologo in Superbike? E' quello che succederà oggi pomeriggio a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, in occasione del World Ducati Week 2024. La festa della casa di Borgo Panigale, giunta alla sua dodicesima edizione e in programma fino a domenica 28 luglio, avrà nella Race of Champions l'evento clou con tutti i piloti di Borgo Panigale pronti a duellare in pista in sella alla nuova Panigale V4 2025 appena presentata. Una gara spettacolare, unica e imperdibile con 15 rider al via.