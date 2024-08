Primo successo stagionale per il ducatista, ora 3° in campionato a -55 da Bagnaia, caduto nella Sprint di Silverstone. "Bellissimo tornare a vincere - esulta Bastianini - sono stato bravo a rimanere attaccato a Martin e alla fine sono riuscito a passarlo, nonostante il dolore al braccio che mi ha condizionato nei primi giri. Se credo ancora nella vittoria del Mondiale? Assolutamente: io non mollo". Domenica il GP di Gran Bretagna alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHILIGHTS SPRINT