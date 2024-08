Binder (KTM) davanti a tutti con il tempo di 1:59.155, in pista come gli altri piloti con le livree storiche per il 75° anniversario di Silverstone. Alle sue spalle Di Giannantonio e Miller, 4° Bastianini, vincitore della Sprint. Poi Marquez, 6° Bagnaia, 7° Bezzecchi, che sarà al via nonostante l'incidente di sabato con Morbidelli, che sconterà un long lap penalty nella gara di oggi.

LA CLASSIFICA COMPLETA