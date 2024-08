Finiscono con qualche secondo di anticipo le qualifiche di Pecco Bagnaia in Austria, costretto a fermarsi a bordo pista: nessun problema tecnico per il ducatista, è soltanto finita la benzina. Il tre volte campione del mondo non è riuscito così a fare un ultimo giro, ma con un ottimo 1:27.889 si è comunque assicurato la seconda casella in griglia di partenza, alle spalle di Martin. Guarda l'episodio nel VIDEO sopra

LA SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI