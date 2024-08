Quarto posto nella Sprint di Spielberg per Bastianini: "Sono un po' più motivato per la gara lunga, fino a stamattina l'avevo vista più nera - ha commentato a Sky -. Ci siamo sistemati nel pomeriggio, anche se ero ancora lontano da Jorge e Pecco: proveremo a lottare per il podio domenica. Bisogna rimanere positivi, però è un weekend come Barcellona: fatico tanto e devo arrancare un po', ma oggi ho avuto una bella iniezione di fiducia"

