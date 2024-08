Piccolo infortunio per Jorge Martin a Spielberg: il pilota è scivolato uscendo dalla doccia e si è tagliato il pollice della mano sinistra. Come fatto sapere dal team manager Pramac Gino Borsoi, la situazione pare sotto controllo: gli hanno messo due punti e il pilota ha notato un miglioramento nelle ultime ore. Il weekend dell'Austria è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

