"Doppietta fantastica e importante". Bagnaia esordisce così a Sky dopo il GP: "Una gara tiratissima, ho provato a mettermi davanti subito e ho cercato di fare un passo poco più veloce di Martin. Riuscire a tenere un ritmo così mi ha dato gusto". Per Pecco 25^ vittoria in MotoGP, come Schwantz: "Numeri pazzeschi, è una grande emozione quando cresci con queste leggende". Poi svela un inconveniente: "Un insetto mi si è spiaccicato davanti agli occhi in frenata. Ho provato a tirare via il tear-off ma non ci riuscivo"