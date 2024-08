Sesto tempo nelle pre-qualifiche di Aragon per Bagnaia, che ha iniziato in salita il suo weekend finendo comunque in crescendo: "Abbiamo perso il turno della mattina per cause esterne, non possiamo dire cosa sia successo ma l'abbiamo buttato - spiega a Sky -. Avevamo preso una strada sbagliata, poi cambiandola c'è stato un grandissimo miglioramento e da lì in avanti abbiamo fatto un bel lavoro. Peccato aver preso una bandiera gialla all'ultimo, tutto sommato la giornata è stata positiva"

