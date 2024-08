David Alonso è il più veloce nel venerdì di Aragon: il pilota colombiano ha dominato le pre-qualifiche 1 col tempo di 1:57.052, precedendo Juan Antonio Rueda e David Almansa. 4° crono per Veijer, 6° Ortola e 10° Lunetta, il migliore degli italiani. Ecco il resoconto del venerdì della Moto3 al Motorland

Era partito piano, con la calma giustificata, d’altra parte, per chi comanda il mondiale con 71 punti di vantaggio. Poi David Alonso ha cambiato passo e ha finito abbassando il record della pista, rifilando due decimi a Rueda. Il pilota della Ktm Ajo, aveva invece iniziato fortissimo il turno pomeridiano rifilando distacchi imbarazzanti, fino a 9 decimi al primo degli inseguitori. Una scossa al paddock della Moto3, (un brivido caldo con 29° di temperatura ambiente…) che ha preso in contropiede tutti. Fino a dieci minuti dal termine. Poi il leader del mondiale ha fatto quello che sa fare meglio di chiunque altro: mettere in fila tutti.

Almansa terzo davanti a Veijer

Al netto dei due spagnoli, spicca il terzo tempo di David Almansa, più rapido persino di Veijer, meno incisivo del solito, ma comunque quarto nella classifica del primo giorno. Quinto Munoz, sempre a caccia di scie (quella di Farioli l’ha aiutato almeno a migliorare il passo). Il secondo in campionato, Ortola, s’è accomodato in sesta posizione, ma staccato di oltre 8 decimi.

Lunetta e Nepa i migliori degli italiani

Capitolo italiani: nei primi quattordici (quelli ammessi di diritto alla Q2, in attesa della sessione decisiva di sabato mattina) si sono piazzati Nepa (buon lavoro in coppia con il compagno di squadra, Carraro), e Lunetta, rientrato in Austria dopo l’incidente alla clavicola. Decimo il pilota di Sic 58, undicesimo l’abruzzese di Mta. Più lontani gli altri: quindicesimo Carraro, diciannovesimo Rossi, davanti a Bertelle, e ventitreesimo Farioli, autore di un lungo, concluso nella ghiaia, a metà turno.